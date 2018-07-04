Салоники, Греция, 5 июля, 2018, 00:11 — ИА Регнум. В Салониках состоялись переговоры между премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Румынии Виорикой Дэнчилэ и премьер-министром Болгарии Бойко Бориссовым, 4 июля передает агентство Associated Press.

Government.bg Встреча в Салониках

Внутрибалканские переговоры касались совместных проектов в энергетике, а также развития автодорожных и железнодорожных транспортных сетей.

Представители Македонии в переговорах не участвовали. Тем не менее, вблизи места переговоров прошла акция протеста греков, недовольных сделкой правителства со страной-соседом о переименовании «бывшей югославской республики».

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