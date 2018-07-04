Москва, 4 июля, 2018, 23:52 — ИА Регнум. Российский поисковик «Яндекс» начал индексировать файлы с сервиса Google. Docs, не защищённые настройками приватности. Сообщения об этом появились 4 июля в ряде интернет-форумов и Telegram-каналов.

Отсутствие безопасности

Поиск «Яндекса» в настоящее время действительно при определённых запросах выдаёт ссылки на документы, размещённые на Google.Docs.

Пользователи сети обращают внимание, что в открытом доступе оказались многочисленные документы с логинами и паролями, данными банковских карт и прочей конфиденциальной информацией.