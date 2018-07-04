Москва, 4 июля, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что у Москвы на данный момент нет никаких оснований для возобновления взносов в бюджет Совета Европы. Соответствующее заявление распространила сегодня, 4 июля, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

На Смоленской площади напомнили, что полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) до сих пор не восстановлены, в связи с чем Москва не видит смысла делать взносы в бюджет СЕ.

«Прошел год. Полномочия наших парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет», — сказано в заявлении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что как только полномочия российской делегации в ПАСЕ будут восстановлены в полном объеме, взносы Москвы в бюджет Совета Европы возобновятся.