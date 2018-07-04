Киев, 4 июля, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Три четверти жителей Украины одобряют идею временного ущемления прав жителей Донецкой и Луганской Народных Республик после их захвата Украиной, заявила аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина 4 июля во время презентации социологического исследования в Украинском кризисном медиа-центре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

«Ограничить, наоборот, полномочия и возможности, административные и политические этих территорий после их возвращения под юрисдикцию Украины, <…> приемлемым этот вариант выглядит для 73% населения», — рассказала Золкина.

Напомним, украинские СМИ открыто транслируют идеи возвращения именно территорий восставших против Киева регионов. При этом, население Крыма и Донбасса воспринимается как обуза, которую нужно максимально вытеснить в Россию, а оставшихся подвергнуть репрессиям. К примеру, в эфире львовского телеканала Zik заместитель генерального директора крымско-татарского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев предложил разделить крымчан на три сорта — тех, кто уедет в Россию, тех, кто будет лишен гражданских прав и тех, кто станет приветствовать украинскую оккупацию.

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