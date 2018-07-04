Кокс-Базар, Бангладеш, 4 июля, 2018, 23:45 — ИА Регнум. Власти Бангладеш направят на границу с Мьянмой специальное полицейское подразделение для прекращения убийств в лагерях беженцев-рохинджа, 4 июля передает агентство Reuters.

European Commission DG ECHO Рохинджа

По словам чиновников из Кокс-Базар, в настоящий момент лагеря, в которых содержатся более 600 тыс. беженцев, охраняют около 1000 полицейских и военных. Новое подразделение будет включать 2400 полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2017 года на территорию Бангладеш после «спецоперации» военных Мьянмы бежали около 700 тыс. мусульман-рохинджа из бирманского штата Ракхайн. Большая часть из них находится в лагере Кокс-Базар и других временных поселениях на границе с Мьянмой.

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