Тбилиси, 4 июля, 2018, 23:27 — ИА Регнум. Семь человек пострадали в результате разлива опасного вещества в международном аэропорту Тбилиси, сообщили 4 июля в пресс-службе Объединения аэропортов Грузии.

Tbilisiairport.com Аэропорт Тбилиси

Как уточняется, все пострадавшие являются сотрудникам аэропорта, никого из пассажиров инцидент не затронул.

По данным пресс-службы, у пострадавших наблюдалось головокружение, тошнота и воспаление слизистой оболочки глаз. На данный момент четверо из них ещё остаются под наблюдением врачей.

Напомним, что по подозрению в причастности к произошедшему сегодня в Тбилиси был задержан гражданин России Дмитрий Б. Как сообщили в Службе госбезопасности Грузии, 2 июля мужчина разлил «жидкость, содержащую опасное для здоровья вещество», в помещении кассы одной из авиакомпаний в зоне вылета аэропорта.

Что именно за вещество было разлито, до настоящего времени не установлено.