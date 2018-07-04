Берлин, 4 июля, 2018, 23:22 — ИА Регнум. Германия экстрадирует в Бельгию иранского дипломата и его «сообщника», которые подозреваются в причастности к подготовке теракта в Париже, 4 июля передает агентство Associated Press.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня иранский дипломат, аккредитованный в Вене, был арестован властями Германии по обвинению в терроризме.

Аресты и обвинения совпали с визитом в Швейцарию и затем Австрию президента Ирана Хасана Рухани. Протест в связи с арестом уже заявил МИД Ирана.

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