Брюссель, 4 июля, 2018, 23:20 — ИА Регнум. Решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро подписал глава Европейского парламента Антонио Таяни, сообщил 4 июля посол Украины в Бельгии Михаил Точицкий в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

Напомним, в конце мая 2018 года Евросоюз решил предоставить Киеву два кредита на общую сумму миллиард евро. Деньги будут доступны в течение двух лет. Предполагается, что Украина погасит кредит в течение 15 лет.