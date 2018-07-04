Хьюстон, США, 4 июля, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Генеральное консульство России в американском городе Хьюстоне (штат Техас) 4 июля приостановило работу в связи с затоплением территории вокруг здания, сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

«Всем посетителям, записанным на вторую половину дня 4 июля, просьба перезаписаться на другие дни», — говорится в сообщении консульства.

По информации местных СМИ, ранее власти Хьюстона предупредили население о возможности затопления ряда районов из-за сильных дождей. Мэр города рекомендовал гражданам временно воздержаться от поездок на автомобиле.