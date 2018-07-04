Тегеран, 4 июля, 2018, 23:19 — ИА Регнум. Бригадный генерал «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) Исмаил Ковсари заявил, что военные Ирана готовы перекрыть Ормузский пролив в ответ на санкции США против экспорта иранской нефти, 4 июля передает агентство Reuters.

Kaidor Персидский залив

«Если они хотят остановить иранский экспорт нефти, то мы не допустим, чтобы какая-либо партия нефти прошла через Ормузский пролив», — заявил Ковсари журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 июля президент Ирана Хасан Рухани на пресс-конференции в Вене заявил, что США столкнутся с «последствиями» за их намерение «сократить экспорт нефти Ирана до нуля».

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