Рим, 4 июля, 2018, 22:45 — ИА Регнум. «Кьево» выкупил контракт 33-летнего крайнего полузащитника Эмануэле Джаккерини. Новое соглашение рассчитано до 2021 года. Об этом сообщили на официальном сайте «летучих орлов». Стоит отметить, что клуб из Вероны арендовал игрока на вторую половину сезона 2017/18. За этот отрезок Джаккерини выходил на поле 13 раз в Серии А и заработал 3+3 по системе гол+пас.

Biser Todorov Эмануэле Джаккерини

В прошедшем сезоне за команду из Неаполя игрок суммарно провел на поле 119 минут и ничем не запомнился.

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €1 млн.

Данные игрока:

Рост: 167 см.

Вес: 60 кг.

Город рождения: Талла.

Дата рождения: 5 мая 1985 года (33 года)

Сильные стороны: опыт игры национальной сборной, навесы и стандартные положения, результативность.

Слабые стороны: скоростные качества, физические и природные данные, выносливость, дальние удары.