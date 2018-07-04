Брюссель, 4 июля, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Президенты Украины и Грузии Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили примут участие во встрече лидеров стран — членов НАТО, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как следует из программы саммита НАТО в Брюсселе, заседание Североатлантического совета на уровне глав государств с участием президентов Украины и Грузии запланировано на 12 июля.

Напомним, на днях Пётр Порошенко заявил, что страны НАТО должны оценить заслуги и «самопожертвование» Украины в обеспечении «региональной и мировой безопасности», отметив, что Киев на сегодняшний день делает в этом направлении больше, чем многие страны альянса.