Украина, 4 июля, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Супруги, зарегистрированные по разным адресам, разводятся ради получения субсидии, сообщил 2 июля мариупольский телеканал SigmaTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

Жители города Лозовая, Харьковской области, подают ежедневно 10 заявлений на развод.

«Сейчас необходимо декларировать, что есть человек по другому адресу. Но его доходы также будут приниматься для назначения субсидии. Поэтому люди находят теперь, как выход из этой ситуации, подачу заявления на развод, и количество таких случаев растет», — прокомментировала ситуацию начальник Лозовского городского управления труда и социальной защиты Виктория Кипкало.

По данным журналистов, в 2018 году треть семей Лозовой потеряли право на субсидию из-за неработающих родственников.

Напомним, субсидии на оплату коммунальных услуг получало около 65% украинских семей, но государство любыми способами пытается уменьшить эту цифру. С первого мая 2018 года правительство Украины усложнило процедуру получения субсидии. По оценкам журналистов, скидки на коммуналку лишатся около двух миллионов семей.

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