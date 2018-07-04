Дамаск, 4 июля, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Продолжается конструктивный диалог между лидерами курдских отрядов Народных защитников (YPG) и Дамаском. Следует отметить, что курдские формирования составляют основу Сирийских демократических сил, поддерживаемых США.

Kurdishstruggle Курдские ополченцы

В провинции Хасака, в городе Камышлы, по результатам переговоров между курдами и сирийским правительством принято решение о включении курдского ополчения в Сирийскую арабскую армию.

Аналогичная встреча прошла 1 июля в городе Табе, расположенном на западе провинции Ракка. Стороны обсуждают следующие предложения: обеспечение безопасности в городе Ракка возлагается на сирийскую военную полицию; создаются совместные КПП в провинции; курдские формирования включаются в ряды сирийской армии; в провинции открываются вербовочные пункты САА.

Соглашение еще не подписано, так как против него категорически выступают США и Франция. Тем не менее после сделки США и Турции по Манбиджу доверие к американским союзникам и международной коалиции подорвано, курдское движение раскололось на два лагеря. Часть курдов согласна вести переговоры с официальным Дамаском без предварительных условий.

Обстановка в Ракке для курдских отрядов осложняется тем, что там проживает в основном арабское население, которое резко выступило против принудительной мобилизации в ряды Сирийских демократических сил.

Протесты населения получили поддержку у арабской группировки «Ливаа Тувар аль-Ракка», входящей в состав СДС. В мае этого года дошло до боевых столкновений, которые были прекращены с вводом в Ракку американских военных.

Через месяц курдская полиция безопасности «Асаиш» некоторое время даже блокировала штаб-квартиру этой группировки. Пять дней под арестом находился и ее лидер Эйн Исса.

В интернете, кстати, есть видео, где бойцы «Ливаа Тувар аль-Ракка» на улицах Ракки скандируют: «Мы отдадим за тебя наши жизни и нашу кровь, Башар!»

ИА REGNUM уже сообщало о налаживании диалога между сирийским правительством и курдскими формированиями. В рамках этого процесса недавно прошел обмен пленными: трех бойцов курдских отрядов обменяли на двоих военнослужащих Сирийской арабской армии.