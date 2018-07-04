Пекин, 4 июля, 2018, 22:47 — ИА Регнум. Китайская корпорация ZTE продолжила увольнение топ-менеджеров, которое предусмотрено соглашением с США, 4 июля передает агентство Reuters.

США требует

Согласно заявлению компании, уволен «по собственному желанию» высокопоставленный руководитель Сюй Вэйян. По информации источников Reuters, увольнения коснулись еще как минимум семи топ-менеджеров компании, в том числе вице-президентов Ван Кейу, Си Цзипенга и Ма Джи.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с соглашением о снятии американских санкций корпорация ZTE уже выплатила штраф в $1 млрд и перечислила $400 млн залога. По словам министра торговли США Уилбура Росса, Соединенные Штаты «поставили на колени» китайскую корпорацию.

Читайте также: «Встали на колени» — корпорация ZTE выполнила последнее требование США