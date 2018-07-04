Канада, 4 июля, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в канадском городе Брамптон 4 июля в результате нападения женщины с ножом на пассажиров автобуса, передаёт телеканал CTV.

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По данным местных правоохранителей, в результате инцидента были госпитализированы 49-летний мужчина и три женщины в возрасте 18—28 лет. По оценкам медиков, угрозы жизни пострадавших нет.

Сообщается, что по подозрению в совершении нападения задержана 20-летняя Джейд Нельсон. Полиция в настоящее время выясняет мотивы её действий.