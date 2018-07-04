Лондон, 4 июля, 2018, 22:20 — ИА Регнум. «Тоттенхэм» нацелен приобрести левого атакующего защитника «Бенфики» (Лиссабон) Алехандро Гримальдо. Клуб готов выложить €30 млн чистыми + возможные бонусы. 3-й номер «орлов» станет качественной заменой Дэнни Роузу, который может покинуть «шпор» и присоединиться к «Манчестеру Юнайтед».

Catherine Kõrtsmik Алехандро Гримальдо

В прошедшем сезоне испанец принял участие в 28 матчах Португальской примейры лиги, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 9 раз и отличился одной голевой передачей.

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €20 млн.

Данные игрока:

Рост: 170 см.

Вес: 67 кг.

Город рождения: Валенсия.

Дата рождения: 20 сентября 1995 года (22 года).

Сильные стороны: скоростные качества, физические и природные данные, работоспособность, навесы, результативность.

Слабые стороны: верховые единоборства, игра головой, сила и выносливость, завершение атак.