Мехико, 4 июля, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел встречу с представителями крупного бизнеса страны, 4 июля передает агентство Reuters.

Presidencia El Salvador Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Новый президент провел переговоры с главой «Совета бизнес-координации» (Business Coordinating Council, CCE) Хуаном Пабло Кастаненом и другими представителями бизнеса, а также принял поздравления с избранием от ряда крупных магнатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля на президентских выборах в Мексике одержал победу «левый популист», лидер «Движения за национальное возрождение» (Morena) Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Неизвестно, будет ли реальная политика нового президента такой же «лево-популистской», как его заявления во время избирательной кампании.

Так, Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже пообещал улучшить отношения с США, заявил о готовности к пересмотру соглашения по НАФТА. Одним из «приоритетов» нового президента Мексики называется проведение в стране пенсионной реформы.

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