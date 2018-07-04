Вена, 4 июля, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Тегеран сам определяет степень сотрудничества с МАГАТЭ и может изменить его в зависимости от разных условий, заявил 4 июля в Вене президент Ирана Хасан Рухани.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Об этом сообщается на официальном сайте иранского президента.

«Работа Ирана в сфере атома всегда носила мирный характер, но ответственность за изменение состояния и уровня сотрудничества Ирана с МАГАТЭ будет лежать на создателях новых условий», — цитирует сайт слова президента Ирана, сказанные главе МАГАТЭ Юкия Амано в Вене.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из многосторонней сделки с Ираном по его ядерной программе.