Киев, 4 июля, 2018, 22:42 — ИА Регнум. С начала гражданской войны в Донбассе небоевые потери киевский режима составили около 14 тыс. боевиков ВСУ, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос 4 июля на заседании в Верховной раде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

По словам Матиоса, за четыре года войны 2659 человек погибли, причем 586 — вследствие суицида.

Напомним, в марте 2018 года первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что боевые потери ВСУ составляют более 10 тыс. человек. Поэтому на данный момент небоевые потери украинской «армии», вследствие неуставных отношений, преступлений и суицидов, как минимум сопоставимы с боевыми, а возможно, и превышают их.

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