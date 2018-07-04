Вашингтон, 4 июля, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Российский лётчик Константин Ярошенко, который осуждён в США на 20 лет тюрьмы, направил уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой письмо, в котором рассказал о пытках и ущербе его здоровью. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает РИА Новости.

Тюрьма

Ярошенко пишет, что он очень бы хотел наконец добиться настоящего судебного процесса по своему делу, на котором было бы озвучено всё происходящее с ним и вокруг него, а не так, как проходил «демократический, открытый, честный» суд в США.

Он пояснил, что ему было запрещено упоминать в американском суде о похищении, пытках и других «серьезных вещах», которые, по словам Ярошенко, власти США пытаются утаить от огласки.

Ярошенко пишет, что агенты американских спецслужб похитили его по приказу Вашингтона и удерживают с 28 мая 2010 года. Летчик заявил, что его пытали, избивали и проводили «допрос с пристрастием».

«Я уже много лет прошу, основываясь на правилах Бюро тюрем по оказанию стоматологической помощи, чтобы мне вставили выбитые агентами США при проведении пыток и потерянные в результате неоказания требуемой помощи и скудного питания зубы, импланты или съемные протезы. <…> Жевать нечем», — пишет Ярошенко.

Он также поблагодарил Москалькову за попытки помочь ему.