Гватемала, 4 июля, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Число пропавших без вести спустя месяц после извержения вулкана Фуэго в Гватемале продолжает расти, передаёт Associated Press.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

По последним данным властей страны, пропавшими значатся 332 человека. Ранее количество пропавших без вести оценивалось в 197 человек.

Напомним, извержение вулкана в 50 километрах к западу от столицы Гватемалы произошло 3 июня. В результате погибли 113 человек. Лавой оказались повреждены или полностью разрушены сотни зданий, тысячи человек до настоящего времени остаются во временных лагерях и приютах.