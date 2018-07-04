Дамаск, 4 июля, 2018, 21:51 — ИА Регнум. На юге Сирии незаконные вооруженные формирования, действовавшие в городе Босра-аш-Шам, начали сдавать правительственной армии бронетехнику и тяжелое вооружение, сообщает 4 июляя РИА Новости со ссылкой на неназванный источник на месте событий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В частности, за последние два дня боевики передали сирийским военным танк, артиллерийское орудие и три боевые машины пехоты.

Агентство сообщает, что гарантами переговоров выступили российские офицеры.

Стоит отметить, что город Босра-аш-Шам расположен между административными центрами провинций Сувейда и Дераа. Кроме того, он находится всего в 20 км от границы Сирии с Иорданией.