Берлин, 4 июля, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Посол США в Германии Ричард Гренель на тайной встрече с немецкими флагманами автомобилестроения обозначил условия отказа от введения пошлин на импорт в США автомобилей из ЕС, сообщает 4 июля газета Handelsblatt.

Eli Duke

По утверждению издания, встреча состоялась на территории посольства США и Гренель заявил о готовности Вашингтона не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей, если ЕС полностью аннулирует пошлины на продукцию автомобилестроения США.

Ссылаясь на неназванный источник, газета сообщает, что на встрече присутствовали первые лица концернов Daimler, BMW и Volkswagen. Гренель сообщил им, что уполномочен найти решение проблемы пошлин на автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в июне 2018 года написал в Twitter, что США введут пошлины в 20% на автомобили, импортируемые из Евросоюза.