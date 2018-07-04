Белград, 4 июля, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Украина борется за возвращение «оккупированных территорий» с Россией, для которой не существует «красных линий», заявил президент Украины Петр Порошенко 4 июля в интервью сербскому телеканалу РТС, сообщила пресс-служба главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM След

С точки зрения Порошенко, Минские соглашения подразумевают вывод иностранных войск и техники с территории Донбасса:

«Сейчас на оккупированных территориях 700 российских танков, более 300 систем залпового огня, больше, чем стоит на вооружении у немецкого бундесвера. Это настоящая агрессия против суверенной и независимой Украины», — заявил Порошенко.

Напомним, что в Минских соглашениях Россия не фигурирует как воюющая сторона, поэтому Петр Порошенко, по сути, озвучил свою оригинальную интерпретацию этого документа.

Согласно Минским соглашениям, прекратить огонь и отвести войска должна именно Украина, однако Киев не собирается ничего выполнять.

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