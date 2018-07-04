Дамаск, 4 июля, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Сирийское правительство и служба ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах разминирования территорий Сирии, освобожденных от боевиков, сообщает 4 июля сирийское национальное информагентство САНА.

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Документ был подписан в Дамаске заместителем министра иностранных дел САР Фейсалом Микдадом и главой ЮНМАС Агнес Маркайю.

По словам Агнес Маркайю, ООН задействует свои возможности для решения задачи разминирования. Она отметила полное взаимодействие с сирийским правительством по данному вопросу.

ЮНМАС и сирийское правительство проведут совместный анализ ситуации в регионах страны и определят наиболее нуждающиеся в разминировании районы Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Сирии обратился к гражданам, покинувшим страну из-за войны, с призывом вернутся на территории, освобожденные от террористов.