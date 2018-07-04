Тбилиси, 4 июля, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Председатель правительства Аджарии (Грузия) Зураб Патарадзе покинул свой пост, не объясняя причины ухода, сообщает 4 июля издание «Новости-Грузия».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Патарадзе подвёл итог работы на посту главы правительства, который он занимал с июля 2016 года, и заявил об отставке. Он отметил, что решение было принято совместно с командой. С отставкой главы в отставку уходит и всё правительство Аджарии.

Напомним, предшественник Патарадзе Арчил Хабадзе занимал должность председателя правительства Аджарской автономной республики с октября 2012 по июль 2016 года.

С 2004 по 2012 год главой Аджарии был соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Леван Варшаломидзе.