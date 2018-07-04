Пекин, 4 июля, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Министерство финансов Китая не намерено делать «первый выстрел» в предстоящей торговой войне с США, 4 июля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Первый выстрел

«Позиция китайского правительства неоднократно заявлялась. Мы абсолютно не намерены делать первый выстрел и не будем осуществлять тарифные меры перед тем, как это сделают Соединенные Штаты», — говорится в заявлении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Дональда Трампа намерена ввести ввозные пошлины на ряд товаров из КНР 6 июля. Пекин обещает «симметричный ответ».

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