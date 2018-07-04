Тбилиси, 4 июля, 2018, 20:45 — ИА Регнум. В Грузии отменили налоговые льготы Грузинской православной церкви, которые предусматривали нулевые ставки НДС при строительстве, реставрации и росписи храмов и церквей, сообщает 4 июля издание «Новости-Грузия» со ссылкой на решение Конституционного суда Грузии.

Moahim Кафедральный собор Светицховели

В марте 2017 года представители религиозных меньшинств обратились в Конституционный суд с иском к парламенту страны, требуя отменить налоговые льготы для Грузинской православной церкви.

Конституционный суд Грузии признал юридическое равноправие всех конфессий, а особая роль Грузинской православной церкви в истории страны, по мнению судей, не может создавать привилегированного права.

Решение Конституционного суда вступит в силу 31 декабря 2018 года.

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