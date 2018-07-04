Турция начала осваивать первые F-35. Пилотов обучают в штате Аризона
Анкара, 4 июля, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Турецкие военные летчики, отобранные для обучения на новейшие американские истребители пятого поколения F-35, будут обучаться на авиабазе США Люк в штате Аризона, сообщает 4 июля портал airforcetimes.com.
Сами истребители, переданные Турции американской стороной, находятся на той же авиабазе. Стоит отметить, что на базе ВВС Люк размещен учебный центр для пилотов стран-участников программы F-35 Joint Strike Fighter.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции намерены закупить для своих ВВС порядка сотни истребителей F-35.
На сегодняшний день Турция получила два истребителя пятого поколения F-35, но не может вывести их с территории США, так как в Вашингтоне увязывают этот вопрос с планами покупки Турцией российской системы ПВО С-400 «Триумф».
Белый дом грозит в случае закупки С-400 исключить Турцию из программы разработки и реализации F-35.