Анкара, 4 июля, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Турецкие военные летчики, отобранные для обучения на новейшие американские истребители пятого поколения F-35, будут обучаться на авиабазе США Люк в штате Аризона, сообщает 4 июля портал airforcetimes.com.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

Сами истребители, переданные Турции американской стороной, находятся на той же авиабазе. Стоит отметить, что на базе ВВС Люк размещен учебный центр для пилотов стран-участников программы F-35 Joint Strike Fighter.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции намерены закупить для своих ВВС порядка сотни истребителей F-35.

На сегодняшний день Турция получила два истребителя пятого поколения F-35, но не может вывести их с территории США, так как в Вашингтоне увязывают этот вопрос с планами покупки Турцией российской системы ПВО С-400 «Триумф».

Белый дом грозит в случае закупки С-400 исключить Турцию из программы разработки и реализации F-35.