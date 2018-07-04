Нижний Тагил, Свердловская область, 4 июля, 2018, 20:11 — ИА Регнум. В свердловском Нижнем Тагиле сегодня, 4 июля, обсуждали отмену выборов мэра. Поправки в устав вынесли на суд участников публичных слушаний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Администрация города. Нижний Тагил

Напомним, в начале июня областное Заксобрание отменило выборы мэра. На тот момент Нижний Тагил оставался единственным городом, где главу выбирали на прямых выборах. Теперь областной закон не допускает такой возможности. Выборов мэра Нижнего Тагила в любом случае не будет. Но ещё предстоит поправить устав города. Это даст возможность назначить главу по новой схеме.

Решение примет гордума. Но этому предшествует рассмотрение проекта документа на публичных слушаниях. Что и было сделано 4 июля. По сведениям пресс-службы мэрии, слушания собрали более 800 человек. И большинство из них поддержали предложенные поправки.

Напомним, выборы были отменены после отставки мэра Сергея Носова, которого Владимир Путин назначил врио главы Колымы. Его временным преемником стал Владислав Пинаев. Возможно, он и станет мэром города.