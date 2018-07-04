Тбилиси, 4 июля, 2018, 20:24 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2018 года объем экспорта персиков из Грузии составил 3 тыс. тонн, что в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 4 июля издание «Новости-Грузия» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Персики

В денежном эквиваленте объем экспорта персиков составил $1,6 млн. Большая часть экспорта приходится на Россию — 63,8%, в Азербайджан отправляется 17,4%, Армению — 15,5%. Грузинские персики также отправляются на Украину, в ОАЭ, Казахстан и Катар.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года внешний товарооборот Грузии составил $3,783 млрд, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошло года.