Кострома, 4 июля, 2018, 20:04 — ИА Регнум. За первое полугодие 2018 года арендаторы лесов Костромской области погасили долги в размере 40,4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Вся сумма переведена в бюджетную систему Российской Федерации.

Иван Шишкин. Рубка леса. 1867

Местные власти утверждают, что взыскать долги помогла работа областного департамента лесного хозяйства. В течении 6 месяцев в департаменте было проведено 12 заседаний административной комиссии и рассмотрено «163 случая нарушений лесопользователями условий договоров аренды, в частности несвоевременное внесение платы за использование лесов».

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 лесопользователи Костромской области заплатили в областной и федеральный бюджет 372 миллиона рублей. Местные власти отмечали, что собранные средства превысили запланированный объем на 25%.

Справка ИА REGNUM . Лесопромышленный комплекс в Костромской области играет одну из важнейших ролей. Удельный вес экспортируемой продукции комплекса составляет более 60%. В частности, из области экспортируется 95% фанеры, 73% древесностружечных плит и 17% пиломатериалов. Крупнейшими лесозаготовительными предприятиями в Костромской области являются ООО «Кроностар», НАО «Свеза Кострома», НАО «Свеза Мантурово».