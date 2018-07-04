Калининград, 4 июля, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Отказ депутатов присвоить участнику штурма Кёнигсберга Борису Пирожкову звание почётного гражданина Калининграда — это позорная ситуация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполнительный директор общественной организации «Русская община Калининградской области» Максим Макаров.

Из архива М. Макарова Благодарность фронтовику Пирожкову от Сталина как участнику боёв в Восточной Пруссии

«Эта позорная ситуация является калининградским аналогом идеологической диверсии под названием «Коля из Уренгоя». Наши «коли» показали, что ветераны им нужны только для пиара во время предвыборных кампаний. Все калининградцы помнят, как наш город заполонили рекламные плакаты с депутатами от «Единой России», использующими героев Великой Отечественной войны в качестве фона для себя любимых», — сообщил общественник.

Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году три депутата горсовета Калининграда — председатель Андрей Кропоткин, Евгений Верхолаз и Андрей Шумилин установили в городе билборды, где были изображены ветераны Великой Отечественной войны, участники штурма Кёнигсберга, а за ними стояли народные избранники. При этом фронтовики не были даже названы на баннере в отличии от депутатов-миллионеров.

Андрей Выползов ИА REGNUM Предвыборный билборд с забытыми ветеранами. Кружком обведён Б. П. Пирожков

Один из изображенных на баннере фронтовиков — Борис Петрович Пирожков, служивший на фронте механиком-водителем Т-34. Он был ранен при форсировании Западной Двины. При освобождении Литвы награждён орденом Красной Звезды за уничтожение фашистского танка «Пантера» и 15 вражеских солдат. В настоящее время возглавляет совет ветеранов танкового корпуса в Калининградской области.

Максим Макаров привел слова Пирожкова по поводу возникшей в прошлом году темы «Коли с Уренгоя» (цитата с портала «Клопс»):

"Я часто выступаю — в школах, например. И часто слышу, что вот, мол, немцы не виноваты. Я вам так скажу: даже к костям прощения нет. За то, что они натворили. И вы хотите меня убедить после того, что я видел, что они не виноваты? И вы хотите, чтобы я их простил?»

Общественник Макаров полагает, что «германизаторски ориентированная часть депутатов горсовета явно не вынесла тяжести этих правдивых слов танкиста-фронтовика».

«Уверен, что у депутатов, проголосовавших против Пирожкова, есть какие-то связи с ФРГ… Например визы, бизнес-интересы, планы на будущее… Для них голосование за человека, сказавшего, что даже немецким «костям прощения нет», смерти подобно…» — продолжил Макаров.

Оценивая присвоение звания почётного гражданинп Калининграда региональному вице-премьеру и бывшей спортсменке Натальи Ищенко, Макаров сказал, что «я бы посоветовал взять самоотвод».

«Я бы посоветовал отказаться от этого преждевременного для неё звания в пользу Пирожкова. За её по-настоящему выдающиеся спортивные заслуги наше государство её неоднократно и щедро вознаградило. Даже её нынешняя высокая должность является для Натальи Сергеевны неким поощрением и попаданием в тренд выдвижения на высокие региональные посты «молодых технократов», — заключил общественник.