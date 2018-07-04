Лондон, 4 июля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Российская сторона не направляла британским официальным лицам индивидуальных приглашений на ЧМ-2018. Об этом говорится в распространённом 4 июля комментарии посольства России в Соединённом Королевстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза и футбол

«Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались», — заявили в посольстве.

В комментарии также подчёркнуто, что решение не посещать ЧМ-2018 на официальном уровне исходило от Лондона. В России же чемпионат рассматривают как «спортивный праздник для всего мира», и, если официальные лица Великобритнии всё же решат приехать, они будут приняты «с тем же гостеприимством, как и игроки сборной Англии и их болельщики», отметили в посольстве.

Напомним, ранее британская газета The Guardian cообщила, что Москва якобы повторно направила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй приглашение посетить чемпионат в связи с выходом сборной Англии в ¼ финала.

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