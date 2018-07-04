Переяслав-Хмельницкий, Украина, 4 июля, 2018, 19:57 — ИА Регнум. В частном детском лагере «Славутич», расположенном в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области одновременно отравились двенадцать детей. Подробности инцидента 4 июля опубликовало издание «Обозреватель».

Альберт Анкер. Детский сад. 1874

Как заявила журналистам мама одного из пострадавших, дети почувствовали себя плохо еще 1 июля. Они начали сами звонить родителям, жаловаться на тошноту и боли. При этом администрацию лагеря заботила не помочь детям, а сокрытие происшествия.

Больше всех пострадала восьмилетняя воспитанница гимнастической школы. Мать привезла её в больницу города Переяслав-Хмельницкий в состоянии крайнего обезвоживания. Уже в больнице ребёнок впал в кому. Врачи констатировали у девочки отек мозга второй степени.

«В течение вчерашнего дня (3 июля — ИА REGNUM ) до ночи ее состояние ухудшалось. Она находится на аппарате искусственного дыхания, у нее отек головного мозга. Было принято решение везти ее в Киев в «Охматдет». Дорога для нее тоже была тяжелой, но мы приняли такое решение, потому что в Переяслав-Хмельницком нет достаточного оборудования, чтобы спасти ребенка. Сейчас ее показатели стабилизировались, но она находится в тяжелом состоянии», — объяснил глава Киевской области Александр Горган.

Врачи не могут однозначно установить, что же случилось с юной гимнасткой. В данный момент они подозревают энцефалит, однако пока не ясно, как это связано с отравлением.

В Госпотребслужбе считают, что дети могли отравиться йогуртами, которые, как установлено, хранились в ненадлежащих условиях. В ведомстве также заявили, что взяли для исследования пробы всех продуктов, которыми питались дети.

После появления информации о массовом отравлении в СМИ, в лагерь прибыл прокурор Киевской области и представители санэпидемстанции. По словам очевидцев, проверяющих не пускали на территорию лагеря около двух часов — мыли и чистили все помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, во время проведения молодёжного форума «Байкал», около двадцати его участников почувствовали признаки отравления. Пострадавшие считают, что причиной отравления стала некачественная питьевая вода и антисанитария в лагере. Отметим, что министерство молодежной политики Иркутской области попыталось скрыть происшествие от Роспотребнадзора и правительства региона.

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