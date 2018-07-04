Тамбов, 4 июля, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Президент РАН Александр Сергеев высоко оценил систему подготовки кадров и научно-исследовательский потенциал вузов в Тамбовской области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Он считает, что сотрудничество с регионом станет показательным для всей страны.

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Александр Сергеев сегодня, 4 июля, посетил Тамбовский технический университет и АО «Завком» (завод «Комсомолец»), где действует базовая кафедра вуза «Инжиниринг нанотехнологий». Также он познакомился с процессом обучения в школе агробизнесобразования в Татаново и «Школе Сколково-Тамбов». Нестандартные подходы, хорошая учебная база, профориентационная работа с раннего возраста и возможность изучить современное высокотехнологичное оборудование на практике позволяют готовить востребованных специалистов для региональной экономики.

По мнению Александра Сергеева, в Тамбовской области выстроена наиболее оптимальная модель образования, отвечающая современным требованиям, в чем большая заслуга губернатора Александра Никитина. Глава региона подчеркнул, что благодаря господдержке была серьезно укреплена инфраструктура и лабораторная база вузов. В настоящее время речь идет о создании на территории области инновационно-технологического центра. При реализации этого проекта региональные власти также рассчитывают на поддержку РАН.

«Задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным в послании к Федеральному Собранию в марте 2018 года, касается стимулирования инновационной деятельности, создания механизмов коммерческого применения научных разработок, которые востребованы бизнесом. Для успешной реализации проекта созданы все необходимые условия», — подчеркнул Александр Никитин.

Сельское хозяйство в России находится на подъеме. Было отмечено, что Россия может стать одним из мировых лидеров по производству продуктов питания. Однако для того, чтобы это произошло, необходимо активно внедрять новейшие научные достижения в развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности. Такая задача поставлена руководством государства перед Российской академией наук.

«На первый план здесь выходит вопрос обеспечения кадрами. Как выстроить систему так, чтобы школьники захотели работать в сельском хозяйстве? На примере Тамбовской области мы видим, как это возможно. Здесь существуют профильные школы и базовые кафедры вузов на ведущих предприятиях. Сельское хозяйство сегодня представляет собой высокотехнологичную отрасль, — отметил Александр Сергеев. — Российская академия наук планирует развивать сотрудничество с регионом, чтобы разработки отечественных ученых, востребованные АПК, как можно быстрее, внедрялись на практике. Это сотрудничество станет показательным для всей страны».

Президент РАН назвал Тамбовскую область одним из тех регионов, где происходят прорывные изменения в АПК, и пообещал поддержать региональные проекты.