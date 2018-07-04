Вашингтон, 4 июля, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео в ближайшие дни направится на переговоры в Северную Корею, 4 июля передает агентство Reuters.

The White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Согласно заявлению госдепа США, Помпео прилетит в Пхеньян 7 июля и будет находиться с визитом в КНДР два дня. Госсекретарь намерен предложить руководству страны «дорожную карту» по ядерному разоружению.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Сингапуре прошли исторические переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Северокорейский лидер согласился на постепенную денуклеаризацию страны.

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