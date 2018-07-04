Вильнюс, 4 июля, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Военные эксперты удивлены инновационным предложением президента Литвы Дали Грибаускайте о размещении систем ПВО на подводных лодках.

United Nations Developm Дали Грибаускайте

В среду, 4 июля, в интервью Corriere della Sera Грибаускайте заявила, что Прибалтика и Польша нуждаются в дополнительной защите от «агрессивной России» со стороны НАТО и что системы Patriot можно разместить как «на подводных лодках» (sottomarini в тексте интервью), так и на самой территории Прибалтики или Польши.

«ПВО прибалтийских стран действительно не отличается мощью, и развертывание зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории этих стран могло бы её усилить, — отмечает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян. — Однако Грибаускайте показала абсолютную некомпетентность в военных вопросах, заявив о необходимости разместить ЗРК большой дальности на подводных лодках».

«Подводные лодки никогда не имеют собственной системы ПВО. Как максимум экипаж может иметь несколько единиц ПЗРК», — добавил эксперт.