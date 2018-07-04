Москва, 4 июля, 2018, 19:46 — ИА Регнум. МЧС России заявило о готовности оказать содействие коллегам в Таиланде в операции по спасению запертых в пещере детей, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Как отмечается, в случае поступления официального запроса от властей Таиланда российская сторона направит спасателей для участия в операции.

Напомним, футбольная команда мальчиков 11−16 лет и их тренер пропали 23 июня в пещерах Тхам Кхао Луанг. 1 июля спасатели обнаружили детей и тренера живыми, но сильно истощёнными. Их возвращение из пещеры оказалось невозможным, поскольку поднявшаяся из-за ливней вода закрыла им путь.