Тамбов, 4 июля, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Президент РАН Александр Сергеев в ходе своего рабочего визита в Тамбовскую область поддержал проект тамбовского губернатора Александра Никитина по развитию садоводства в регионе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Яблоня

Александр Сергеев и Александр Никитин посетили комплекс ООО «Сады Мичурина». Они осмотрели производственные участки, маточник и интенсивный карликовый сад.

«Мичуринские сады» — молодое предприятие. Яблоневые сады здесь разбиты на площади 600 гектаров. При посадке применялись инновационные технологии. Так, например, в карликовом саду на одном гектаре высажено порядка 2 тыс. яблонь, в то время как в обычных садах на одном гектаре сажают не более 350 яблонь. Это позволит собирать более высокий урожай и защитить деревья от капризов погоды. Первый урожай планируют собрать уже этим летом. На развитие предприятие получило в качестве господдержки из областного бюджета около 130 млн рублей.

«Интенсивная закладка садов решит проблему импортозамещения. Особенно данный вопрос актуален при использовании посадочного материала. На Тамбовщине можно получать здоровые, качественные саженцы, устойчивые к болезням», — уверен Александр Никитин.

Александр Сергеев высоко оценил деятельность региональной власти, направленную на развитие садоводства. Важно, что при закладке садов используются современные подходы. В итоге садоводство сегодня становится высокотехнологичной отраслью, аккумулирующей лучшие разработки отечественных ученых. Символично, что качественные изменения происходят на территории, которая связана с именем выдающегося русского ученого-селекционера Ивана Мичурина.

Всего в 2018 году тамбовские аграрии планируют заложить более 1 тыс. гектаров садов. На эти цели предусмотрена господдержка из областного и федерального бюджетов на сумму 350 млн рублей. Ранее в Тамбовской области на развитие садоводства было направлено более 753 млн рублей, что позволило заложить более 2,5 тыс. гектаров садов, большинство из которых — современные сады интенсивного типа.