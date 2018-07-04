Вильнюс, 4 июля, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью Corriere della Sera в среду, 4 июля, заявила, что Прибалтике и Польше нужны от НАТО новые зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от «агрессивной России».

Иван Шилов ИА REGNUM

Грибаускайте обвинила Россию не только в «агрессии у наших границ», но также в проведении регулярных учений, кибератаках и «милитаризации калининградского анклава». «Агрессивный Путин», по ее словам, ведет дело к «войне не по правилам».

Президент Литвы предположила, что системы Patriot можно разместить как на подводных лодках, так и на самой территории Прибалтики или Польши.