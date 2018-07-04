Ташкент, 4 июля, 2018, 20:12 — ИА Регнум. В четырех регионах Узбекистана планируют создать промышленные плантации по выращиванию чая общей площадью 283 га, сообщает 4 июля издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

-kukka- Чайные плантации

Чай будут выращивать в Навоийской, Ташкентской, Джизакской и Сурхандарьинской областях. В 2025 году планируется собрать 189 тонн чая. Для реализации поставленной цели в республике будет создан Научно-производственный центр по развитию производства чая.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Узбекистане сократили нерентабельные участки по выращиванию хлопка. Власти в республике планируют разнообразить традиционные сельскохозяйственные культуры более доходными плантациями, в том числе чаем и красным перцем.