Ташкент, 4 июля, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Союз молодежи Узбекистана работает с людьми поверхностно и помпезно и не уделяет внимание адресной помощи юношам и девушкам. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, посвященном системной работе с молодежью, сообщает 4 июля издание «Подробно.uz».

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Глава государства отметил, что хокимы (главы городов) и руководители секторов должны лично встречаться с представителями неорганизованной и безработной молодежи и общаться с ними, как со своими детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля Мирзиёев уже критиковал союз молодёжи Узбекистана за кампанейщину и ложный пафос. Глава государства порекомендовал организации «повзрослеть» и занять достойное место в общественно-политической жизни государства.