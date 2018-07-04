Алекс Сандро может покинуть «Ювентус»
Турин, Италия, 4 июля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. 27-летний левый латераль «Ювентуса» и национальной сборной Бразилии Алекс Сандро может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера может составить 52 млн фунтов. Жозе Моуриньо уверен, что Сандро сможет вытеснить Люка Шоу и Эшли Янга из основного состава.
В прошедшем сезоне бразилец принял участие в 26 матчах серии А, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 12 раз и отличился 1-й голевой передачей.
«Ювентус» выкупил у «Порту» контракт Алекса Сандро летом 2015-го года за €26 млн. Бразилец является воспитанником «Сантоса».
По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €45 млн.
Данные игрока:
Рост: 178 см.
Вес: 78 кг.
Город рождения: Катандува.
Дата рождения: 26 января 1991 гола (27 лет).
Сильные стороны: скоростные качества, выносливость, верховые единоборства, игра головой, работоспособность, надёжность, оборонительные навыки.
Слабые стороны: длинные передачи, завершение атак.