Турин, Италия, 4 июля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. 27-летний левый латераль «Ювентуса» и национальной сборной Бразилии Алекс Сандро может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера может составить 52 млн фунтов. Жозе Моуриньо уверен, что Сандро сможет вытеснить Люка Шоу и Эшли Янга из основного состава.

(сс) Ludovic Péron Алекс Сандро (слева) — 2013 год

В прошедшем сезоне бразилец принял участие в 26 матчах серии А, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 12 раз и отличился 1-й голевой передачей.

«Ювентус» выкупил у «Порту» контракт Алекса Сандро летом 2015-го года за €26 млн. Бразилец является воспитанником «Сантоса».

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €45 млн.

Данные игрока:

Рост: 178 см.

Вес: 78 кг.

Город рождения: Катандува.

Дата рождения: 26 января 1991 гола (27 лет).

Сильные стороны: скоростные качества, выносливость, верховые единоборства, игра головой, работоспособность, надёжность, оборонительные навыки.

Слабые стороны: длинные передачи, завершение атак.