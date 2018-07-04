Киев, 4 июля, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Украине нужен налог на выведенный капитал (НВК), поскольку из экономики страны выводятся миллиарды долларов. Об этом 4 июля в эфире «5 канала» заявил основатель Фонда инноваций и развития Георги Вашадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Налог на выведенный капитал — это 11 млрд долларов оттока капитала из экономики Украины. Это 25 лет специально создавалось, чтобы деньги покидали экономику Украины», — сказал Вашадзе.

Он считает, что смена налогового законодательства позволит вывести часть экономики Украины из тени.

«Сейчас в Украине открываются возможности для всех, а не для узкого круга людей. Это самое главное… Безналичная экономика не существует в стране, потому что 25 лет специально создавалась регуляция, чтобы все шло в наличку. Эта коррупционная система создавалась системно. Этими законами рушится коррупционно-теневая схема, которая есть… Когда вы придете в банк, у вас будут просить намного меньше документов, чем просили до сих пор. У вас появится мотивация, чтобы деньги лежали на банковском счету и оттуда оплачивались все расходы. Так мы будем бороться с теневой экономикой», — пояснил Вашадзе.

Кроме того, заместитель главы администрации президента Украины, секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив заявил, что ввод налога на выведенный капитал будет сопровождаться потерей доходов госбюджета и урезанием расходов. При этом власти подготовят механизм финансовой компенсации потерь крупного бизнеса.

«Мы должны учесть снижение поступлений налогов в госбюджет с момента ввода налога на выведенный капитал. Мы ведем диалог с нашими международными партнерами. Среди них нет сопротивления вводу такой инициативы. Единственный вопрос, который волнует наших кредиторов, — это уровень дефицита госбюджета… Важно понять, как замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал будет компенсироваться урезанием затрат из госбюджета. Только при таких условиях мы должны принимать это нововведение», — добавил Шимкив.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля президент Украины Петр Порошенко на встрече с бизнесом заявил, что вносит в Верховную Раду законопроект о налоге на выведенный капитал. По его словам, закон сможет вступить в силу только вместе с компенсаторами доходов госбюджета.

«Этот законопроект не будет входить ни в какие противоречия с Международным валютным фондом, поскольку этот законопроект вступит в действие только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены соответствующие компенсаторы», — сказал Порошенко.

Напомним, ранее в Госфискальной службе Украины предупредили, что из-за возможного введения налога на выведенный капитал госбюджет Украины может потерять 80 млрд грн (3,049 млрд долл). 4 октября 2017 года Кабинет Министров предварительно одобрил проект закона о налоге на выведенный капитал и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте. Предлагалось ввести НВК вместо налога на прибыль.