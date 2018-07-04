Оренбург, 4 июля, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Мэрии оренбургского Медногорска рекомендовано ввести режим ЧС из-за тления свалки на полигоне ООО «Мечта». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Дым

С такой рекомендацией выступили участники областной комиссии по ЧС. Заседание комиссии состоялось, напомним, сегодня, 4 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полигон загорелся 1 июля. Открытый огонь быстро потушили. Но свалка до сих пор дымится и отравляет атмосферу. Впрочем, в мэрии утверждают, что угрозы населению нет. Также снята угроза распространения пожара на новые территории.