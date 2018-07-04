Ташкент, 4 июля, 2018, 19:15 — ИА Регнум. В Узбекистане из-за сухой и прохладной погоды в весенний период развития хлопчатника отстает на 10−25 дней, в зависимости от района республики, сообщает 4 июля издание «Подробно.uz».

Плакат «Хлопководы Узбекистана» (фрагмент). Ташкент, 1952

Сложившаяся ситуация с урожаем хлопка может привести к значительным экономическим потерям. Этот вопрос обсуждался на видеоселекторном совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Глава государства предложил ввести с 5 июля по 5 сентября «ударный двухмесячник накопления урожая».

Напомним, в 2017 году в Узбекистане было собрано 2,9 млн тонн хлопка-сырца. В 2018 году в республике хлопчатником было засеяно 1,7 млн га земли, что на 8,6% меньше, чем в 2017 году. Сокращение связано с отказом от выращивания хлопка на убыточных участках.