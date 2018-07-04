Исламабад, 4 июля, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Беспилотник США уничтожил одного из главарей пакистанского отделения движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Северный Вазиристан, 4 июля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Согласно заявлению пакистанских военных, жертвой атаки американского дрона в районе Тор Тангай стали полевой командир Кари Абдулла Давар и сопровождавший его боевик.

Провинция Северный Вазиристан в Пакистане является местом дислокации большей части боевых групп пакистанского «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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