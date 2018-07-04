Лондон, 4 июля, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Выступление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в Палате общин было прервано голосовым помощником Siri, который установлен на смартфонах iPhone, передаёт The Independent.

Ноутбук и смартфон

Министр выступал в парламенте с докладом о борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во время речи Уильямсона из кармана его пиджака раздался голос: «Я нашёл кое-что в интернете по запросу: «Силы демократической Сирии».

Глава Минобороны Британии принёс извинения за инцидент и пошутил, что не так часто человека перебивает его собственный телефон. Отключив устройство, Уильямсон продолжил выступление.